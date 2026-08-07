मध्य प्रदेश में सनसनीखेज वारदात: तीसरी कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्या, पड़ोसी गिरफ्तार

जेएनएन, नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली जघन्य वारदात सामने आई है।

यहां के एक गांव में कक्षा तीसरी की मासूम का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले 28 वर्षीय पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बालिका बुधवार को स्कूल गई थी। दोपहर करीब ढाई बजे पड़ोसी युवक उसे बहला-फुसलाकर अपनी बाइक पर बैठाकर ले गया। शाम साढ़े चार बजे तक जब बच्ची घर नहीं लौटी, तो चिंतित स्वजन ने स्कूल पहुंचकर जानकारी ली, लेकिन वहां से कुछ पता नहीं चला।