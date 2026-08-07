'मोहन भागवत की सलाह सुनें', CJP संयोजक अभिजीत दीपके की भाजपा को सलाह

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संयोजक अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को भाजपा से आग्रह किया कि वह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सलाह पर ध्यान दें।

बता दें कि भागवत ने कहा था कि प्रदर्शन कर रहे जेन जी युवाओं को देशद्रोही नहीं कहा जाना चाहिए। इस बीच, भाजपा ने जेन जी पर मोहन भागवत के बयानों का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी युवाओं के सपनों को पूरा करने में मदद करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।

अभिजीत दीपके ने क्या कहा? मुंबई में भागवत की जेन जी के साथ बातचीत के एक दिन बाद पत्रकारों से बात करते हुए दीपके ने मांग की कि सत्तारूढ़ पार्टी आरएसएस प्रमुख की इस बात से सहमत हो कि नीट में गड़बड़ियों को लेकर जंतर-मंतर पर युवाओं का विरोध प्रदर्शन वास्तविक शिकायतों के कारण हुआ था।

दीपके ने कहा कि मोहन भागवत का सबसे अहम बयान यह था कि प्रदर्शनकारी युवाओं को देशद्रोही नहीं कहा जाना चाहिए और उनके मुद्दे जायज हैं। गुरुवार को भागवत ने जेन जी का जोरदार समर्थन करते हुए कहा कि उनकी शिकायतें सही हैं। सिर्फ विरोध प्रदर्शन के चलते उन्हें देशद्रोही नहीं कहा जाना चाहिए।