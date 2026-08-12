'मैं डरने वाला नहीं हूं', CJP प्रवक्ता सौरव दास के घर पहुंची पुलिस; धमकाने का लगाया आरोप

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने बुधवार को आरोप लगाया कि उनके परिवार को पुडुचेरी स्थित उनके घर पर पुलिस द्वारा धमकाया गया, जिसे पुलिस ने झूठा बताया।

एक वरिष्ठ पुडुचेरी पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि पुलिस ने सौरव दास के रिश्तेदारों के घर का दौरा किया, लेकिन उन्होंने इसे 'रूटीन अभ्यास' बताया।

महत्वपूर्ण दिनों जैसे स्वतंत्रता दिवस से पहले महत्वपूर्ण मार्गों के आसपास रहने वाले लोगों का दौरा किया जाता है और सुरक्षा के उद्देश्य से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, पुलिस अधिकारी ने कहा और उत्पीड़न और धमकी के आरोपों को खारिज कर दिया।

सौरव दास ने कहा कि दो घंटे पहले पुडुचेरी पुलिस उनके परिवार के घर पहुंची और उन्हें हर तरह के सवालों का सामना करना पड़ा। दास ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया, 'यह उत्पीड़न क्यों, पुडुचेरी पुलिस? किसने इसका आदेश दिया और किस उद्देश्य के लिए? क्या यह कानूनी प्रक्रिया है? पुडुचेरी में भाजपा सरकार मेरे परिवार को क्यों धमका रही है? यह पुडुचेरी सरकार का चरित्र नहीं है। यह केंद्रीय सरकार के इशारे पर किया जा रहा है।' उन्होंने कहा, 'यदि इरादा मुझे चुप कराने का है, तो यह काम नहीं करेगा। यह मुझे कमजोर नहीं करेगा।'