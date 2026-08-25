CJP की नई टीम का एलान, किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी? देखें पूरी लिस्ट
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने संगठन विस्तार की घोषणा करते हुए नई टीमों और पदाधिकारियों की नियुक्ति की है।
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जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मंगलवार को संगठन के विस्तार का एलान किया है। इसके तहत पार्टी ने एक संगठन संयुक्त सचिव, दो राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर, पश्चिम और पूर्वी जोन के लिए समितियां नियुक्त कीं हैं।
पार्टी का कहना है कि नई टीमें उसके संगठनात्मक नेटवर्क को मजबूत करेंगी, स्थानीय नेतृत्व तैयार करेंगी, गतिविधियों में तालमेल बिठाएंगी और जमीनी स्तर पर पार्टी के काम को आगे बढ़ाएंगी।
इस कड़ी में रेखा शर्मा, अक्षय शिंदे, प्रेम आकाश, अनाम उज़्ज़मा और बालकृष्ण शुक्ला को संगठन संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। सुधीर सांगवान और सिद्धांत भारद्वाज को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है।
जोन वाइस नई नियुक्तियां
नॉर्थ जोन कोऑर्डिनेशन कमेटी में आदेश प्रधान गुर्जर, आजाद मोहित, मोहम्मद शामिल हैं। उनके अलावा फरहान खान, विशेष कर्णवाल, उज्ज्वल पांडे, पूजा सैनी, आफताब सिंह विर्क, अर्शदीप सिंह कोचर, जाहिद अहमद माले, महविश अली, श्रेष्ठ सिंह खेड़ा, अजय देशवाल, डॉ. विवेक सांगवान, मुकेश ऑलराउंडर, राम झाकड़, हर्ष कार्तिकेय सिंह और वकील आरुषि घई।
पश्चिम क्षेत्र समन्वय समिति में डॉ. नितिन दिघे, सलाहकार शामिल हैं। जयसिंह शेरे, दुर्गेश कुहिके, नीलाक्षी वानखेड़े, सरोश शेख, रोहित पटेल, अनिकेत शिवहरे, राम पटेल, वेद त्रिवेदी और प्रीतेश चावड़ा।
ईस्ट जोन कोऑर्डिनेशन कमेटी में शेख मारूफ उद्दीन, देदिप्य गांगुली, शेख अब्दुल हफीज, परकार्ति साहू, राकेश रंजन सामल, स्वप्निल मिश्रा, आशुतोष रंजन, खुशबू वहाब चौधरी, मयंक पांडे, सतीश यादव, असलम खान, रसिका खरे, सचिन भरवाल, कृतिका कश्यप, मोहन यादव और रमन दीप शामिल हैं। पार्टी ने कहा कि नियुक्तियों का उद्देश्य देश भर में एक मजबूत और अधिक सक्रिय संगठन का निर्माण करना है।
कॉकरोच जनता पार्टी
|क्र.सं. (S. No.)
|नाम (Name)
|पद (Designation) / समिति (Committee)
|1
|सुधीर सांगवान (Sudhir Sangwan)
|राष्ट्रीय प्रवक्ता
|2
|सिद्धान्त भारद्वाज (Siddhant Bhardwaj)
|राष्ट्रीय प्रवक्ता
|संगठन - संयुक्त सचिव (Organisation - Joint Secretary)
|3
|रेखा शर्मा (Rekha Sharma)
|संगठन - संयुक्त सचिव
|4
|अक्षय शिंदे (Akshay Shinde)
|संगठन - संयुक्त सचिव
|5
|प्रेम आकाश (Prem Aakash)
|संगठन - संयुक्त सचिव
|6
|अनम उज्जमा (Anam Uzzama)
|संगठन - संयुक्त सचिव
|7
|बालकृष्ण शुक्ला (Balakrishna Shukla)
|संगठन - संयुक्त सचिव
|पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति (East Zone - Coordination Committee)
|8
|शेख मारूफ उद्दीन (Sheikh Maruf Uddin)
|पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति
|9
|देदीप्य गांगुली (Dedipya Ganguly)
|पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति
|10
|शेख अब्दुल हफीज (Sheikh Abdul Hafiz)
|पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति
|11
|प्रकृति साहू (Parkarti Sahu)
|पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति
|12
|राकेश रंजन सामल (Rakesh Ranjan Samal)
|पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति
|13
|स्वप्निल मिश्रा (Swapnil Mishra)
|पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति
|14
|आशुतोष रंजन (Ashutosh Ranjan)
|पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति
|15
|खुशबू वहाब चौधरी (Khushbu Wahab Choudhary)
|पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति
|16
|मयंक पांडे (Mayank Pandey)
|पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति
|17
|सतीश यादव (Satish Yadav)
|पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति
|18
|अस्लम खान (Aslam Khan)
|पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति
|19
|रसिका खरे (Rasika Khare)
|पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति
|20
|सचिन भारवाल (Sachin Bharwal)
|पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति
|21
|कृतिका कश्यप (Kritika Kashyap)
|पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति
|22
|मोहन यादव (Mohan Yadav)
|पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति
|23
|रमन दीप (Raman Deep)
|पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति
|पश्चिम क्षेत्र - समन्वय समिति (West Zone - Coordination Committee)
|24
|डॉ. नितिन दिघे (Dr. Nitin Dighe)
|पश्चिम क्षेत्र - समन्वय समिति
|25
|एड. जयसिंह शेरे (Adv. Jaisingh Shere)
|पश्चिम क्षेत्र - समन्वय समिति
|26
|दुर्गेश कुहिके (Durgesh Kuhike)
|पश्चिम क्षेत्र - समन्वय समिति
|27
|नीलाक्षी वानखेड़े (Nilakshi Wankhede)
|पश्चिम क्षेत्र - समन्वय समिति
|28
|सरोश शेख (Sarosh Shaikh)
|पश्चिम क्षेत्र - समन्वय समिति
|29
|आशुतोष शर्मा (Ashutosh Sharma)
|पश्चिम क्षेत्र - समन्वय समिति
|30
|रोहित पटेल (Rohit Patel)
|पश्चिम क्षेत्र - समन्वय समिति
|31
|अनिकेत शिवहरे (Aniket Shivhare)
|पश्चिम क्षेत्र - समन्वय समिति
|32
|राम पटेल (Ram Patel)
|पश्चिम क्षेत्र - समन्वय समिति
|33
|वेद त्रिवेदी (Ved Trivedi)
|पश्चिम क्षेत्र - समन्वय समिति
|34
|प्रीतेश चावड़ा (Pritesh Chawda)
|पश्चिम क्षेत्र - समन्वय समिति
|उत्तर क्षेत्र - समन्वय समिति (North Zone - Coordination Committee)
|35
|आदेश प्रधान गुर्जर (Aadesh Pradhan Gurjar)
|उत्तर क्षेत्र - समन्वय समिति
|36
|आजाद मोहित (Azad Mohit)
|उत्तर क्षेत्र - समन्वय समिति
|37
|मोहम्मद फरहान खान (Mohd. Farhan Khan)
|उत्तर क्षेत्र - समन्वय समिति
|38
|विशेष कर्णवाल (Vishesh Karnwal)
|उत्तर क्षेत्र - समन्वय समिति
|39
|उज्ज्वल पांडे (Ujjwal Pandey)
|उत्तर क्षेत्र - समन्वय समिति
|40
|पूजा सैनी (Pooja Saini)
|उत्तर क्षेत्र - समन्वय समिति
|41
|आफताब सिंह विर्क (Aftab Singh Virk)
|उत्तर क्षेत्र - समन्वय समिति
|42
|अर्शदीप सिंह कोचर (Arshdeep Singh Kochar)
|उत्तर क्षेत्र - समन्वय समिति
उत्तर क्षेत्र समन्वय समिति
|क्रमांक
|सदस्य का नाम
|43
|जाहिद अहमद माले
|44
|महविश अली
|45
|श्रेष्ठ सिंह खेड़ा
|46
|अजय देशवाल
|47
|डॉ. विवेक सांगवान
|48
|मुकेश ऑलराउंडर
|49
|राम झाकड़
|50
|हर्ष कार्तिकेय सिंह
|51
|वकील आरुषि घई