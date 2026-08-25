CJP की नई टीम का एलान, किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी? देखें पूरी लिस्ट

1 सुधीर सांगवान (Sudhir Sangwan) राष्ट्रीय प्रवक्ता

2 सिद्धान्त भारद्वाज (Siddhant Bhardwaj) राष्ट्रीय प्रवक्ता

संगठन - संयुक्त सचिव (Organisation - Joint Secretary)

3 रेखा शर्मा (Rekha Sharma) संगठन - संयुक्त सचिव

4 अक्षय शिंदे (Akshay Shinde) संगठन - संयुक्त सचिव

5 प्रेम आकाश (Prem Aakash) संगठन - संयुक्त सचिव

6 अनम उज्जमा (Anam Uzzama) संगठन - संयुक्त सचिव

7 बालकृष्ण शुक्ला (Balakrishna Shukla) संगठन - संयुक्त सचिव

पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति (East Zone - Coordination Committee)

8 शेख मारूफ उद्दीन (Sheikh Maruf Uddin) पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति

9 देदीप्य गांगुली (Dedipya Ganguly) पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति

10 शेख अब्दुल हफीज (Sheikh Abdul Hafiz) पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति

11 प्रकृति साहू (Parkarti Sahu) पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति

12 राकेश रंजन सामल (Rakesh Ranjan Samal) पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति

13 स्वप्निल मिश्रा (Swapnil Mishra) पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति

14 आशुतोष रंजन (Ashutosh Ranjan) पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति

15 खुशबू वहाब चौधरी (Khushbu Wahab Choudhary) पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति

16 मयंक पांडे (Mayank Pandey) पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति

17 सतीश यादव (Satish Yadav) पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति

18 अस्लम खान (Aslam Khan) पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति

19 रसिका खरे (Rasika Khare) पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति

20 सचिन भारवाल (Sachin Bharwal) पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति

21 कृतिका कश्यप (Kritika Kashyap) पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति

22 मोहन यादव (Mohan Yadav) पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति

23 रमन दीप (Raman Deep) पूर्व क्षेत्र - समन्वय समिति

पश्चिम क्षेत्र - समन्वय समिति (West Zone - Coordination Committee)

24 डॉ. नितिन दिघे (Dr. Nitin Dighe) पश्चिम क्षेत्र - समन्वय समिति

25 एड. जयसिंह शेरे (Adv. Jaisingh Shere) पश्चिम क्षेत्र - समन्वय समिति

26 दुर्गेश कुहिके (Durgesh Kuhike) पश्चिम क्षेत्र - समन्वय समिति

27 नीलाक्षी वानखेड़े (Nilakshi Wankhede) पश्चिम क्षेत्र - समन्वय समिति

28 सरोश शेख (Sarosh Shaikh) पश्चिम क्षेत्र - समन्वय समिति

29 आशुतोष शर्मा (Ashutosh Sharma) पश्चिम क्षेत्र - समन्वय समिति

30 रोहित पटेल (Rohit Patel) पश्चिम क्षेत्र - समन्वय समिति

31 अनिकेत शिवहरे (Aniket Shivhare) पश्चिम क्षेत्र - समन्वय समिति

32 राम पटेल (Ram Patel) पश्चिम क्षेत्र - समन्वय समिति

33 वेद त्रिवेदी (Ved Trivedi) पश्चिम क्षेत्र - समन्वय समिति

34 प्रीतेश चावड़ा (Pritesh Chawda) पश्चिम क्षेत्र - समन्वय समिति

उत्तर क्षेत्र - समन्वय समिति (North Zone - Coordination Committee)

35 आदेश प्रधान गुर्जर (Aadesh Pradhan Gurjar) उत्तर क्षेत्र - समन्वय समिति

36 आजाद मोहित (Azad Mohit) उत्तर क्षेत्र - समन्वय समिति

37 मोहम्मद फरहान खान (Mohd. Farhan Khan) उत्तर क्षेत्र - समन्वय समिति

38 विशेष कर्णवाल (Vishesh Karnwal) उत्तर क्षेत्र - समन्वय समिति

39 उज्ज्वल पांडे (Ujjwal Pandey) उत्तर क्षेत्र - समन्वय समिति

40 पूजा सैनी (Pooja Saini) उत्तर क्षेत्र - समन्वय समिति

41 आफताब सिंह विर्क (Aftab Singh Virk) उत्तर क्षेत्र - समन्वय समिति