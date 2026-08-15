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सीजेपी का इंस्टाग्राम हैंडल स्वतंत्रता दिवस पर हुआ बंद, बाद में फिर से हुआ चालू

By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 10:47 PM (IST)

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट स्वतंत्रता दिवस पर कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया।

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके।

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके।

HighLights

  1. सीजेपी का इंस्टाग्राम अकाउंट शनिवार सुबह बंद हुआ।

  2. स्वतंत्रता दिवस पर आवाज दबाने का प्रयास बताया गया।

  3. अकाउंट बाद में सफलतापूर्वक बहाल कर दिया गया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट शनिवार सुबह बंद कर दिया गया, लेकिन बाद में इसे बहाल कर दिया गया। संगठन का आरोप है कि यह कदम स्वतंत्रता दिवस पर उसकी आवाज दबाने का प्रयास था।

सीजेपी ने कहा कि उसने सफलतापूर्वक अपना अकाउंट वापस हासिल कर लिया है।संगठन ने एक पोस्ट में कहा, "सीजेपी के विरोधियों ने हमारी आवाज दबाने के लिए भारत के स्वतंत्रता दिवस को चुना। हम नहीं डरेंगे।

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, "उन्होंने काकरोच जनता पार्टी का आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल बंद कर दिया। अकाउंट दिन में बाद में बहाल कर दिया गया।

यह घटनाक्रम हाल के हफ्तों में सीजेपी द्वारा चलाए गए कई अभियानों के बीच आया है, जिनमें सरकारी और ग्रामीण स्कूलों की स्थिति पर जागरूकता अभियान और छात्रों और शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन शामिल हैं। इस संगठन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से स्वतंत्रता दिवस के संदेश में देश के युवाओं को संबोधित करने का आग्रह करते हुए एक अभियान शुरू किया था, जिसमें बेरोजगारी, शिक्षा और युवाओं की चिंताओं से संबंधित मुद्दे उठाए गए थे।