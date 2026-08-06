सीजेपी के तीन आंदोलनकारी छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार, रच रहे थे कल्याण ज्वेलर्स में डकैती की साजिश
रायपुर पुलिस ने दिल्ली में सीजेपी आंदोलन से जुड़े तीन आरोपियों को पंडरी स्थित कल्याण ज्वेलर्स में डकैती की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ...और पढ़ें
HighLights
रायपुर पुलिस ने तीन आरोपितों को डकैती की साजिश में पकड़ा।
आरोपित दिल्ली के सीजेपी आंदोलन से जुड़े थे।
कल्याण ज्वेलर्स में डकैती की योजना बना रहे थे।
डिजिटल डेस्क, रायपुर। दिल्ली में काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन में शामिल रहे छत्तीसगढ़ के तीन आरोपितों को रायपुर पुलिस ने डकैती की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
आरोपी पंडरी स्थित कल्याण ज्वेलर्स में डकैती की योजना बना रहे थे। दिल्ली व बिहार के रहने वाले आरोपितों के कब्जे से एक देसी पिस्टल, दो जिंदा कारतूस, दो चाकू, तीन मोबाइल फोन और 2500 रुपये नकद जब्त किए गए हैं। मामले में शामिल दो अन्य आरोपित अभी फरार हैं।
आरोपियों की पहचान?
आरोपियों में दिल्ली के सागरपुर निवासी देवांश, नजफगढ़ निवासी सुशांत कुमार पासवान और बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी मयंक हैं। डीसीपी, नार्थ दीपमाला कश्यप ने बताया कि गुढ़ियारी पुलिस ने आरोपित को गुरुवार को रेलवे स्टेशन के पीछे पकड़ा।
हथियार मिलने पर इन्हें थाने लाकर पूछताछ की गई। पुलिस ने बताया कि अप्रैल माह में आरोपितों ने कल्याण ज्वेलर्स की रेकी की थी। सभी आरोपित लगातार संपर्क में रहकर डकैती की योजना को अंतिम रूप दे रहे थे। उस समय साथियों की कमी से डकैती नहीं की गई थी।