'उन्हें लगता है कि वो RSS से बड़े है, मोहन भागवत की बात सुननी चाहिए', CJP नेता अभिजीत दिपके का बीजेपी पर हमला
CJP नेता अभिजीत दिपके ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि उसे लगता है कि वह RSS से बड़ी ...और पढ़ें
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता अभिजीत दिपके ने रविवार को BJP से RSS प्रमुख मोहन भागवत की बात सुनने को कहा। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाया कि उसे लगता है कि वह संगठन से भी बड़ी हो गई है।
दिपके का यह बयान तब आया जब न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि जो हिंदू यह मानता है कि मुसलमानों को भारत में नहीं रहना चाहिए, उसे हिंदू नहीं माना जा सकता।
दिपके ने विरोध कर रहे 'जेन जी' के लिए 'दिमागी नक्सल' शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना की। दिपके ने कहा, 'मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि BJP को मोहन भागवत की बात सुननी चाहिए। 12 साल तक सत्ता में रहने और कई एजेंसियों के कंट्रोल में होने के बाद, BJP को लगता है कि वह RSS से भी बड़ी हो गई है।'
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