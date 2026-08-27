'एआई न्यायिक सोच को बढ़ाएगा, पर विवेक की जगह नहीं लेगा', बोले सीजेआई सूर्यकांत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने बुधवार को कहा कि न्यायपालिका का मुख्य सिद्धांत यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) न्यायिक सोच को बेहतर तो बना सकता है, लेकिन यह न्यायिक विवेक की जगह नहीं ले सकता। उन्होंने बताया कि नई टेक्नोलाजी को अपनाने और उसकी जवाबदेही की निगरानी के लिए एक स्थायी शीर्ष संस्था बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।

जर्मनी के कार्लजूए में फेडरल कोर्ट आफ जस्टिस के पीठासीन न्यायाधीश उलरिच हरमन के साथ एक द्विपक्षीय बैठक में उन्होंने कहा कि एआई का इस्तेमाल कुछ खास कामों में किया जा रहा है, जैसे कानूनी रिसर्च, फैसलों का 16 भाषाओं में अनुवाद और नागरिकों के लिए केस की स्थिति और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी पाने के लिए बातचीत का जरिया (इंटरफेस) बनना।

हालांकि, ये टूल्स बार-बार किए जाने वाले कामों को कम करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ये न्यायिक नतीजों को तय नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यायिक सोच को बेहतर तो बना सकता है, लेकिन यह न्यायिक विवेक की जगह नहीं ले सकता।