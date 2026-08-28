भारत-जर्मनी वाणिज्यिक मध्यस्थता पर CJI सूर्यकांत का जोर, विवाद समाधान को आसान और प्रभावी बनाने की पहल

एएनआई, नई दिल्ली। सीजेआई न्यायाधीश सूर्यकांत ने भारत और जर्मनी के बीच गहरे संस्थागत सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि सीमा पार वाणिज्यिक मध्यस्थता को अधिक सुलभ, पूर्वानुमानित और प्रभावी बनाया जा सके।

बर्लिन में कुशल वाणिज्यिक विवाद समाधान के लिए द्विपक्षीय मार्गों की खोज विषय पर आयोजित भारत-जर्मन मध्यस्थता सम्मेलन में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंध अनिवार्य रूप से दीर्घकालिक आपूर्ति व्यवस्थाओं, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, प्रौद्योगिकी समझौतों, संयुक्त उद्यमों और सीमा पार निवेशों से जुड़े जटिल वाणिज्यिक विवादों की ओर ले जाएंगे।

जस्टिस कांत ने कहा कि मध्यस्थता वाणिज्यिक पक्षों को तटस्थता, प्रक्रियात्मक लचीलापन और अधिक निश्चितता प्रदान करती है, लेकिन इसकी सफलता प्रभावी मध्यस्थ संस्थानों, सक्षम मध्यस्थों और न्यायालयों की संयमित भूमिका पर निर्भर करती है, जो केवल आवश्यक होने पर हस्तक्षेप करते हैं।