'बच्चों पर न लगाएं जिंदगी भर का ठप्पा', बाल न्याय प्रणाली पर मुख्य न्यायाधीश का बड़ा बयान

पीटीआई, नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के दस साल पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन में अत्यंत संवेदनशील और भावपूर्ण विचार व्यक्त किए।

उन्होंने जोर देकर कहा कि ''कानून के संघर्ष में फंसे बच्चे'' जैसी शब्दावली किसी बच्चे की स्थायी पहचान नहीं, बल्कि उसकी कठिन परिस्थितियों को दर्शाती है।

सुप्रीम कोर्ट की किशोर न्याय समिति और यूनिसेफ द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में सीजेआई ने कहा कि दस साल का समय किसी कानून के लिए छोटा हो सकता है, लेकिन यह किसी के बचपन का आधे से अधिक हिस्सा होता है।

उन्होंने कहा कि यह अधिनियम इस बात की गारंटी देता है कि यदि किसी बच्चे को दूसरा मौका मिले, तो वह अपराधी के रूप में कलंकित होने के बजाय समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बन सकता है। अतीत का साया भविष्य पर न पड़े सीजेआई ने स्पष्ट किया कि वास्तविक सुधार तभी पूरा होता है जब बच्चे के अतीत का साया उसके भविष्य पर कभी न पड़े। इसके लिए समय पर पुराने रिकॉर्ड नष्ट किए जाने चाहिए तथा बच्चों के नाम मीडिया और इंटरनेट से पूरी तरह दूर रखे जाने चाहिए ताकि वे सालों तक वहां न टिके रहें।

उन्होंने कहा कि आज जिस बच्चे को कानून के कठघरे में देखा जा रहा है, वह कल तक ऐसा बच्चा था जिसे समय पर देखभाल और सुरक्षा की जरूरत थी। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया प्रतिशोध की भावना से नहीं, बल्कि सुधार और पुनर्स्थापन की होनी चाहिए।