चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को कहा कि सिफारिश के 72 घंटे के भीतर न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ वकील कलपति वेंकटरामन विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दर्शाती है कि कलेजियम जीवंत सक्रिय और अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा- दोनों जजों की नियुक्ति के लिए मुझे श्रेय दिया गया मैं आभारी हूं।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का बयान जारी

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, एजेंसी: चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को कहा कि सिफारिश के 72 घंटे के भीतर न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ वकील कलपति वेंकटरामन विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दर्शाती है कि कलेजियम जीवंत, सक्रिय और अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध है। वे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा जस्टिस मिश्रा और जस्टिस विश्वनाथन के सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा- दोनों जजों की नियुक्ति के लिए मुझे श्रेय दिया गया, मैं आभारी हूं लेकिन मैं इसमें कलेजियम के साथ-साथ अपने सभी सहयोगियों की प्रशंसा करुंगा जोकि इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा रहे। हमने नियुक्तियों से पूर्व शीर्ष कोर्ट के सभी जजों से विचार-विमर्श किया था। सरकार ने भी अहम भूमिका निभाते हुए तीन दिन से भी कम समय में कलेजियम की सिफारिश पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने कहा कि जस्टिस मिश्रा ने अपना जीवन बहुत ही साधारण परिवार से शुरू किया और इससे पता चलता है कि शीर्ष कोर्ट में आने वाले न्यायाधीश भारत की सामाजिक वास्तविकताओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। जस्टिस विश्वनाथन के बारे में सीजेआइ ने कहा कि वे युवाओं के लिए आदर्श हैं। यहां यह भी बता दें कि जस्टिस विश्वनाथन 11 अगस्त 2030 को नौ महीनों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे।

Edited By: Paras Pandey