Karnataka: नाबालिग के साथ यौन शोषण मामले में चर्च के फादर पर मामला दर्ज, पुलिस को मिली 14 दिन की रिमांड

कर्नाटक, एजेंसी। चर्च के पादरी फादर फ्रांसिस फर्नांडिस पर चर्च से संबद्ध कॉलेज में एक नाबालिग के साथ यौन शोषण करने के आरोप में POCSO के तहत मामला दर्ज किया गया है। फादर फ्रांसिस को अदालत में पेश किया गया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसकी जानकारी शिवमोग्गा पुलिस ने दी है।

Karnataka | Father Francis Fernandes, a church priest booked under POCSO for abusing a minor at the college he was teaching at, which is affiliated with the church. The Father was produced before the court and sent for 14 days judicial custody: Shivamogga Police