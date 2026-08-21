कर्नाटक: गोवा जा रही बस चित्रदुर्ग में पलटी, तीन नर्सिंग छात्रों की मौत; कई घायल
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में गोवा जा रही छात्रों से भरी एक टूरिस्ट बस के अनियंत्रित होकर पलटने से भीषण हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 3 नर्सिंग छात्रों की मौत हो गई।
HighLights
चित्रदुर्ग में गोवा जा रही छात्रों की बस पलटी।
हादसे में तीन नर्सिंग छात्रों की दुखद मौत हुई।
बस में 49 छात्र और स्टाफ सदस्य सवार थे।
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां गोवा रही छात्रों से भरी एक टूरिस्ट बस के अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में 3 नर्सिंग छात्रों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।
यह हादसा रात करीब 10:30 बजे का बताया जा रहा है, बस में कुल 49 छात्र, दो टीचिंग स्टाफ और एक नॉन-टीचिंग स्टाफ सवार थे। हादसे के वक्त ज्यादातर लोग सो रहे थे। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने बस की खिड़कियां तोड़कर घायलों को बाहर निकाला।
एक छात्रा ने बताया कि हम सभी हम गोवा जा रहे थे। अचानक हमें बस के टकराने का एहसास हुआ और सब चिल्लाने लगे। कुछ लोग आए, बस की खिड़कियां तोड़ीं और हमें बाहर निकलने में मदद की।