कर्नाटक: गोवा जा रही बस चित्रदुर्ग में पलटी, तीन नर्सिंग छात्रों की मौत; कई घायल

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां गोवा रही छात्रों से भरी एक टूरिस्ट बस के अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में 3 नर्सिंग छात्रों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

यह हादसा रात करीब 10:30 बजे का बताया जा रहा है, बस में कुल 49 छात्र, दो टीचिंग स्टाफ और एक नॉन-टीचिंग स्टाफ सवार थे। हादसे के वक्त ज्यादातर लोग सो रहे थे। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने बस की खिड़कियां तोड़कर घायलों को बाहर निकाला।