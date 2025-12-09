चीन की यात्रा करने वालों के लिए राहत भरी खबर, अब ऑनलाइन वीजा आवेदन प्रणाली शुरू करने की तैयारी में ड्रैगन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन जाने वाले भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। चीनी दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए आनलाइन वीजा प्रोसेसिंग अप्रूवल को लेकर नोटिस जारी किया है। भारत में चीनी राजदूत शू फीहोंग ने सोमवार को बताया कि भारत स्थित चीनी दूतावास 22 दिसंबर को आनलाइन वीजा आवेदन प्रणाली शुरू करने वाला है। एक्स पर एक पोस्ट में विवरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि आवेदक ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं और आवेदन सामग्री आनलाइन अपलोड कर सकते हैं।

भारत ने अपने नागरिकों को दी ये सलाह इस बीच, पीटीआई के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश की एक महिला के साथ शंघाई हवाई अड्डे पर कथित तौर पर उत्पीड़न की घटना के बाद भारत ने सोमवार को अपने नागरिकों को चीन की यात्रा या वहां से गुजरते समय सावधानी बरतने की सलाह दी।

'भारतीयों को निशाना न बनाया जाए' नई दिल्ली ने कहा कि उसे उम्मीद है कि चीनी अधिकारी यह आश्वासन देंगे कि चीनी हवाई अड्डों से गुजरने वाले भारतीय नागरिकों को चुनिंदा निशाना बनाकर परेशान नहीं किया जाएगा। भारत ने यह भी उम्मीद जताई कि चीनी अधिकारी अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा से जुड़े नियमों का पालन करेंगे।