Mangaluru News: झूले की रस्सी गले में फंसने से बच्चे की मौत, पुलिस ने किया मामला दर्ज

Mangaluru News मंगलुरु के दक्षिण कन्नड़ जिले में एक बच्चे की झूला झूलते हुए मौत हो गई। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि एक दुखद घटना में दक्षिण कन्नड़ जिले में अपने घर के पास खेलते समय गलती से झूले की रस्सी में फंसने से एक 14 वर्षीय लड़के की जान चली गई। बेलथांगडी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

झूले की रस्सी गले में फंसने से बच्चे की मौत (प्रतीकात्मक फोटो)

Your browser does not support the audio element.

मंगलुरु, एजेंसी। मंगलुरु के दक्षिण कन्नड़ जिले में एक बच्चे की झूला झूलते हुए मौत हो गई। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि एक दुखद घटना में, दक्षिण कन्नड़ जिले में अपने घर के पास खेलते समय गलती से झूले की रस्सी में फंसने से एक 14 वर्षीय लड़के की जान चली गई। मृतक की पहचान श्रीशा के रूप में हुई जो आठवीं कक्षा का छात्र था। बेलथांगडी तालुक के मलावंतिगे में अपने घर के पास खेलते समय उसकी गर्दन रस्सी में फंस गई और जब उसकी बहन की नजर उस पर पड़ी तो वह झूले से नीचे गिर गया। उसने माता-पिता को सूचित किया जो लड़के को उजिरे के एक निजी अस्पताल में ले गए। हालांकि, रास्ते में ही उनकी मौत हो गई, सूत्रों ने कहा। बेलथांगडी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

Edited By: Babli Kumari