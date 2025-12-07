छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा... खड़े ट्रेलर से टकराई कार, मौके पर 5 लोगों की मौत
छत्तीसगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में पांच लोगों की जान चली गई। एक कार सड़क पर खड़े ट्रेलर से टकरा गई, जिससे मौके पर ही पांच लोगों की मौत हो गई। पुल ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के जशपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा शनिवार 6 दिसंबर की रात एनएच-43 पतराटोली के पास हुआ। यहां एक तेज रफ्तार कार खड़े ट्रेलर से जा टकराई, जिससे मौके पर ही पांच लोगों ने दम तोड़ दिया।
हादसा इतना खतरनाक था कि कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सभी मरने वाले चराईडांड़ इलाके के एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गए।
रफ्तार पर कंट्रोल नहीं कर पराया ड्राइवर
मिली जानकारी के अनुसार, सभी युवक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर देर रात वापस लौट रहे थे। कार्यक्रम के बाद घर लौटने की जल्दी में कार तेज रफ्तार से चल रही थी। तभी पतराटोली के पास अचानक सामने खड़े ट्रेलर को देखकर ड्राइवर स्पीड पर कंट्रोल नहीं कर पाया और कार सीधे ट्रेल में जा घुसी।
पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंची को सभी लाशें कार के अंदर फंसी हुई थी। पुलिस ने सभी शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों से संपर्क किया जा रहा है।
