छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा... खड़े ट्रेलर से टकराई कार, मौके पर 5 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के जशपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा शनिवार 6 दिसंबर की रात एनएच-43 पतराटोली के पास हुआ। यहां एक तेज रफ्तार कार खड़े ट्रेलर से जा टकराई, जिससे मौके पर ही पांच लोगों ने दम तोड़ दिया।

हादसा इतना खतरनाक था कि कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सभी मरने वाले चराईडांड़ इलाके के एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गए।