Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'तीजन बाई कैसी हैं', पीएम मोदी ने ली जानकारी तो हरकत में आया प्रशासन; जिला कलेक्टर समेत डॉक्टरों की टीम घर पहुंची

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 03:21 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान, उनके पद्म विभूषण तीजन बाई के स्वास्थ्य के बारे में पूछने पर पूरा प्रशासन हरकत में आ गया। जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम तुरंत तीजन बाई के घर पहुंची और उनकी जांच की। तीजन बाई 2024 से बीमार हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी पहले उनके बेहतर उपचार के आदेश दिए थे। परिवार का कहना है कि वह ठीक से बोल नहीं पा रही हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    तीजन बाई की जांच करते चिकित्सा अधिकारी। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के बारे में पूछा, तो पूरा प्रशासन हरकत में आ गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला कलेक्टर समेत स्वास्थ्य अधिकारियों की एक टीम फौरन तीजन बाई के घर पहुंची और उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। सभी अधिकारी लगभग आधे घंटे तक तीजन बाई के घर पर मौजूद रहे।

    काफी समय से बीमार हैं तीजन बाई

    दरअसल 2024 में तीजन बाई के तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उनका बीपी काफी बढ़ गया था और वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थीं। यही नहीं, वो कई लोगों को पहचानने में भी असमर्थ थीं। सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तीजन बाई के स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को बेहतर उपचार और उनके देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी थी।

    Chhattisgarh

    सीएम ने दिया थे आदेश

    सीएम के आदेश के बाद चिकित्सकों की एक टीम समय-समय पर तीजन बाई के आवास पर भेजी जाती थी और उनकी सेहत की लगातार निगरानी की जा रही थी। वहीं, जब आज पीएम मोदी ने उनका जिक्र किया, तो जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह समेत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मनोज दानी समेत कई अधिकारी तीजन बाई के आवास पर पहुंच गए।

    तीजन बाई का घर गनियारी गांव में है। पीएम मोदी के पूछने के बाद ही प्रशासन की पूरी टीम तीजन बाई के घर पर पहुंची और आधे घंटे तक उनका चेकअप हुआ। इस दौरान दौरान तीजन बाई के परिवार के भी सभी सदस्य मौक पर मौजूद थे। परिवार के सदस्यों के मुताबिक तीजन बाई ठीक से कुछ बोल या बता नहीं पा रही हैं।

    यह भी पढ़ें- 'मुझे आपकी शक्ति का अंदाजा है', ब्रह्मकुमारी शांति शिखर में बोले पीएम मोदी