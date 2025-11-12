गुजराती कारोबारियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश में दिखाई खास रुचि, एक ही दिन में 33 हजार करोड़ के प्रस्ताव दिए
छत्तीसगढ़ सरकार ने 22 माह में 7.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावप्राप्तकिये हैं। अब तक ऊर्जा क्षैत्र में सर्वाधिक साढे तीन लाख करोड रु के तथा स्टीलक्षैत्र के लिए एक लाख करोड रु के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।
जेएनएन, अहमदाबाद। छत्तीसगढ़ सरकार ने 22 माह में 7.5 लाख करोड रु के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किये हैं। अब तक ऊर्जा क्षैत्र में सर्वाधिक साढे तीन लाख करोड रु के तथा स्टील क्षैत्र के लिए एक लाख करोड रु के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुजराती उद्यमियों का दिल जीतने में कामयाब रहे और महज एक ही बैठक में 33 हजार करोड रु के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त कर लिये। इससे 10532 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लीथीयम खदान की नीलामी करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य भी बन गया।
छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुजरात की दो दिन की यात्रा पर आये। केवडिया में स्टेच्यू ऑफ युनिटी सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पण करने के बाद वहां अपने राज्य के पैवेलियन पर गये। अहमदाबाद में छत्तीसगढ़ सरकार के इन्वेस्टर्स कनेक्ट सम्मेलन में उद्यमियों ने 33 हजार करोड रु के निवेश प्रस्ताव किये।
टोरेंट समूह के उपाध्यक्ष जिनल मेहता ने 1600 मेगावाट के थर्मल प्लांट के लिए 22900 करोड तथा फार्मा में 200 करोड रु के निवेश प्रस्ताव किये। उनके अलावा जेड ब्लू, निरमा, वेलस्पन समूह के उध्यमियों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर निवेश में रुचि दिखाई।
उध्यमियों ने स्टील, माइन्स, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल सेकटर में निवेश में रुचि दिखाई है। टेक्सटाइल उध्यमियों से मुलाकात में जेड ब्लू के जितेंद्र चौहान ने रायपुर में 90 एकड में टेक्सटाइल पार्क व 30 एकड में गारमेंट पार्क की स्थापना में सहयोग की इच्छा व्यक्त की।
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि अपने 22 माह के शासन में उन्होंने सुधार के 350 कदम उठाये। बस्तर, सरगुजा, जैसे आदिवासी बहुल क्षैत्र में निवेश के लिए विशेष सुविधायें दी जायगी। रायपुर को आईटी और एआई डेटा सेंटर हब के रुप में विकसित किया जायगा। सेमिकंडक्टर एवं ईलेक्ट्रॉनिक क्षैत्र की कंपनियों ने यहां निवेश में रुचि दिखाई है।
मुख्यमंत्री साय ने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने की घोषणा करते हुए बताया कि केंद्रीय ग्रहमंत्री अमित शाह के प्रयास से देश नक्सल समस्या मुक्ति के कगार पर है।
छत्तीसगढ़ में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनहें हम घर, खेती की जमीन, रोजगार व कौशल्य विकास का प्रशिक्षण दिलाकर मुख्य धारा में ला रहे हैं। राज्य के 327 गांवों को आबाद गांव बनाकर 10 किमी के घेरे में विशेष सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।