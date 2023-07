चेन्नई में चलती ट्रेन में बदमाशों ने की मोबाइल छीनने की कोशिश, प्लेटफॉर्म पर गिरने से महिला की मौत

चेन्नई में एक महिला की मोबाइल छीनने के दौरान ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। महिला ट्रेन में फोन पर बात कर रही थी तभी दो लोगों ने उससे मोबाइल छीनने की कोशिश की। इसमें महिला ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर गिर गई। महिला के सिर में गंभीर चोटें आईं थी और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था लेकिन शनिवार को महिला की मौत हो गई।

चेन्नई में ट्रेन से गिरकर महिला की मौत। (सांकेतिक तस्वीर)

चेन्नई, ऑनलाइन डेस्क। चेन्नई में एक महिला की मोबाइल छीनने के दौरान ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला ट्रेन में फोन पर बात कर रही थी, तभी दो लोगों ने उससे मोबाइल छीनने की कोशिश की। इसमें महिला ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर गिर गई। ट्रेन से गिरने से महिला की मौत जानकारी के मुताबिक, प्लेटफॉर्म पर गिरने के बाद महिला के सिर में गंभीर चोटें आईं थी और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन शनिवार को 22 वर्षीय महिला ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि ये घटना बीते रविवार (2 जुलाई) की है। उन्होंने कहा कि महिला एक लोकल ट्रेन में सफर कर रही थी। वह चेन्नई के इंदिरा नगर स्टेशन पर ट्रेन के फुटबोर्ड पर खड़ी होकर अपने फोन पर बात कर रही थी। बदमाशों ने की मोबाइल छीनने की कोशिश इसी बीच, आरोपियों ने मोबाइल छीनने का प्रयास किया, तो महिला ने विरोध किया, जिससे वह ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर गिर गई। पुलिस ने कहा कि दोनों ने उसका मोबाइल फोन चुरा लिया और उसे वहीं बेहोश छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इधर, पुलिस टीम साइबर अपराध शाखा की मदद से महिला के मोबाइल के लोकेशन को ट्रैक किया। लोकेशन मिलने के बाद पुलिस राजू नाम के एक व्यक्ति तक पहुंची, जो बेसेंट नगर में एक मछली की दुकान पर काम करता है। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार पूछताछ के दौरान राजू ने बताया कि उसने दो लोगों से 2000 रुपये में फोन खरीदा था। उसकी मदद से पुलिस ने मुख्य आरोपी मणिमारन और विग्नेश को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान महिला से फोन छीनने की बात कबूल की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

Edited By: Devshanker Chovdhary