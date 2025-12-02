सुरंग में जाकर फंस गई चेन्नई मेट्रो ट्रेन, ट्र्रैक पर चलने लगे लोग; सामने आया Video

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चेन्नई मेट्रो की एक ट्रेन मंगलवार की सुबह टनल में जाकर फंस गई। टेक्निकल खराबी की वजह चेन्नई मेट्रो की सर्विस बाधित हो गई थी। यह घटना ब्लू लाइन पर पुरात्ची थलाइवर डॉ. एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल मेट्रो के पास हुई। अचानक पैदा हुई इस स्थिति में यात्री घबरा गए।

VIDEO | A Chennai Metro train came to an abrupt halt likely due to power failure inside the tunnel between Central and High Court stations, leaving passengers stranded inside. More details are awaited.



(Source: Third Party)



(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/W5qHtKm8u8 — Press Trust of India (@PTI_News) December 2, 2025

यात्रियों ने बताया कि ट्रेन चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विम्को नगर जा रही थी। लेकिन तभी कुछ देर के लिए लाइट चली गई और मेट्रो सेंट्रल रेलवे स्टेशन से करीब 500 मीटर दूर अंडरग्राउड टनल में जाकर रुक गई। यात्री कुछ समझ ही नहीं पाए और करीब 10 मिनट तक अंदर बेबस फंसे रहे।

Service Update:



Metro train services between Airport and Wimco Nagar Depot on Blue Line have resumed normal Operation.



Puratchi Thalaivar Dr. M.G. Ramachandran Central Metro to St. Thomas Mount on the Green Line are also running as per the Normal Schedule.



We Regret the… — Chennai Metro Rail (@cmrlofficial) December 2, 2025

थोड़ी देर बाद ट्रेन में अनाउंसमेंट हुई कि ट्रेन आगे नहीं जा सकती और यात्रियों को टनल के अंदर बने वॉकवे से सबसे पास के स्टेशन 'हाई कोर्ट' तक पैदल जाना होगा। चेन्नई मेट्रो रेल के स्टाफ और टेक्निकल टीम लोगों को निकालने में मदद करने के लिए पहुंची। इस तरह यात्रियों को हाईकोर्ट मेट्रो स्टेशन तक पहुंचाया गया।

टेक्निकल खराबी के कारण रुकी सर्विस

चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने बताया कि रुकावट एक टेक्निकल खराबी की वजह से हुई थी। हालांकि बाद में इसे दुरुस्त कर दिया गया और फिर ब्लू लाइन पर सर्विस शुरू कर दी गई। आधे घंटे से ज़्यादा समय तक चली इस खराबी से यात्रियों को काफी परेशानी हुई।