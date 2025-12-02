Language
    सुरंग में जाकर फंस गई चेन्नई मेट्रो ट्रेन, ट्र्रैक पर चलने लगे लोग; सामने आया Video

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 09:31 AM (IST)

    चेन्नई मेट्रो की एक ट्रेन मंगलवार सुबह सुरंग में फंस गई, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। तकनीकी खराबी के कारण ब्लू लाइन पर सेवाएं बाधित हुईं। यात्रियों को सुरंग के अंदर बने वॉकवे से हाईकोर्ट स्टेशन तक पैदल जाना पड़ा। बाद में खराबी को ठीक कर सेवा बहाल कर दी गई।

    टेक्निकल खराबी की वजह चेन्नई मेट्रो की सर्विस बाधित हो गई थी (फोटो: स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चेन्नई मेट्रो की एक ट्रेन मंगलवार की सुबह टनल में जाकर फंस गई। टेक्निकल खराबी की वजह चेन्नई मेट्रो की सर्विस बाधित हो गई थी। यह घटना ब्लू लाइन पर पुरात्ची थलाइवर डॉ. एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल मेट्रो के पास हुई। अचानक पैदा हुई इस स्थिति में यात्री घबरा गए।

    यात्रियों ने बताया कि ट्रेन चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विम्को नगर जा रही थी। लेकिन तभी कुछ देर के लिए लाइट चली गई और मेट्रो सेंट्रल रेलवे स्टेशन से करीब 500 मीटर दूर अंडरग्राउड टनल में जाकर रुक गई। यात्री कुछ समझ ही नहीं पाए और करीब 10 मिनट तक अंदर बेबस फंसे रहे।

    थोड़ी देर बाद ट्रेन में अनाउंसमेंट हुई कि ट्रेन आगे नहीं जा सकती और यात्रियों को टनल के अंदर बने वॉकवे से सबसे पास के स्टेशन 'हाई कोर्ट' तक पैदल जाना होगा। चेन्नई मेट्रो रेल के स्टाफ और टेक्निकल टीम लोगों को निकालने में मदद करने के लिए पहुंची। इस तरह यात्रियों को हाईकोर्ट मेट्रो स्टेशन तक पहुंचाया गया।

    टेक्निकल खराबी के कारण रुकी सर्विस

    चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने बताया कि रुकावट एक टेक्निकल खराबी की वजह से हुई थी। हालांकि बाद में इसे दुरुस्त कर दिया गया और फिर ब्लू लाइन पर सर्विस शुरू कर दी गई। आधे घंटे से ज़्यादा समय तक चली इस खराबी से यात्रियों को काफी परेशानी हुई।

    CMRL ने कहा कि 'ब्लू लाइन पर एयरपोर्ट और विम्को नगर डिपो के बीच मेट्रो ट्रेन सर्विस नॉर्मल ऑपरेशन फिर से शुरू हो गई हैं। ग्रीन लाइन पर पुरात्ची थलाइवर डॉ. एमजी रामचंद्रन सेंट्रल मेट्रो और सेंट थॉमस माउंट के बीच सर्विस भी शेड्यूल के हिसाब से चल रही हैं।' CMRL ने गड़बड़ी का सही कारण पता लगाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक इंटरनल असेसमेंट शुरू किया है।

    (न्यूज एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)