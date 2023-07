मणिपुर में म्यांमार नागरिक सहित तीन आतंकियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल, एनआइए ने किया था मामला दर्ज

म्यांमार नागरिक दीपक शर्मा सूरज जैसवाल और शेखोम ब्रूस मैती के खिलाफ विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल की गई है। इन्हें विभिन्न आतंकी संगठनों के लिए पैसा एकत्रित करने के लिए पकड़ा गया था। एनआइए ने गत वर्ष नौ मार्च को स्वत संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था।

इंफाल, पीटीआई। मणिपुर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के सदस्यों द्वारा जबरन वसूली से संबंधित मामले में म्यांमार के नागरिक सहित तीन लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल की है। एनआइए के प्रवक्ता ने बताया कि म्यांमार नागरिक दीपक शर्मा, सूरज जैसवाल और शेखोम ब्रूस मैती के खिलाफ विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल की गई है। इन्हें विभिन्न आतंकी संगठनों के लिए पैसा एकत्रित करने के लिए पकड़ा गया था। तीनों पर गैरकानूनी (गतिविधियां) रोकथाम अधिनियम और आइपीसी के तहत आरोप लगाए गए हैं। धन जुटाने और जबरन वसूली करने का आरोप वहीं शर्मा पर विदेशी अधिनियम के तहत अतिरिक्त आरोप लगाए गए हैं। अब तक की जांच से पता चला है कि पीपुल्स रिवोल्यूशनरी आर्मी, कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी, पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक और यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट जैसे प्रतिबंधित संगठनों के सदस्य अपने संगठनों के लिए धन जुटाने को इंफाल और घाटी के इलाकों में लोगों को जबरन वसूली के लिए फोन कर रहे थे। आतंकी संगठनों के सदस्य पीडि़तों को अपने सहयोगी का बैंक खाता बताते थे और उसमें पैसा जमा करने के निर्देश देते थे। एनआइए ने गत वर्ष नौ मार्च को स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था।

