Chandrayaan-3 की लॉन्चिंग के बाद ट्विटर पर आई मीम्स की बाढ़, लोगों ने कहा- अब चांद पर लहराएगा तिरंगा

नई दिल्ली, जागरण डेस्क। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 14 जुलाई की दोपहर दो बजकर 35 मिनट पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) को लॉन्च किया। ऐसा माना जा रहा है कि यान के साथ भेजा गया लैंडर 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड करेगा। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग पर ट्विटर पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। लोग मीम्स शेयर कर इस मिशन पर गर्व महसूस कर रहे हैं।

चंद्रयान-3 के लॉन्च होने पर पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। लोगों ने मीम्स शेयर कर इस गौरवपूर्ण पल का जश्न मनाया है। वहीं, कुछ ने हल्के-फुल्के चुटकुले शेयर किए हैं। यूजर्स का कहना है कि अब चांद पर तिरंगा लहराएगा। आइए, आपको दिखाते हैं गर्व और उत्साह से भरे कुछ मीम्स...

