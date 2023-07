Chandrayaan-3 को लेकर नया अपडेट, वैज्ञानिक बोले- 100 फीसद सफल रहा पहला चरण, बेहतरीन कंडीशन में है अंतरिक्ष यान

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी। Chandrayaan 3 New update चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद देश का हर नागरिक गर्व महसूस कर रहा है। चांद पर पानी की खोज के लिए गया ये यान 23 अगस्त को वहां लैंड करेगा। इस बीच चंद्रयान को लेकर नया अपडेट आया है।

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक एस उन्नीकृष्णन नायर ने अपडेट देते हुए बताया कि आज से ऑनबोर्ड थ्रस्टर्स को फायर किया जाएगा और चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए पृथ्वी से दूर ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा,

#WATCH | Kerala: "Today onwards, the onboard thrusters will be fired and Chandrayaan 3 will be taken away from the Earth for landing on Moon's surface on August 23. The vehicle systems have performed extremely well. Whatever initial conditions the spacecraft needed, we have… pic.twitter.com/4azvP7wRBa