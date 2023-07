Chandrayaan-3: चेन्नई-ढाका फ्लाइट से चंद्रयान-3 का भव्य नजारा कैद, वीडियो में करीब से बादलों को चीरता दिखा यान

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Chandrayaan 3 Launch New Video चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग के बाद 14 जुलाई का दिन इतिहास के सुनहरे पन्नों में कैद हो गया है। वजह है भारत का तीसरी बार चांद मिशन के लिए कोई अंतरिक्ष यान छोड़ना। पूरा देश अब चंद्रयान की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के इंतजार में है।

इस बीच चंद्रयान के लॉन्चिंग का नया वीडियो सामने आया है। दरअसल, चेन्नई और ढाका के बीच चलने वाली इंडिगो फ्लाइट से एक युवक ने इसका वीडियो बनाया।

खिड़की वाली सीट पर बैठे इस भाग्यशाली यात्री के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग को अपने फोन में कैद करना काफी सुविधाजनक बन गया। फ्लाइट में बैठे कई और यात्रियों ने ऐसी ही वीडियो बनाई और इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया।

Launch of Chandrayan 3 from flight. Sometime after takeoff from Chennai to Dhaka flight, pilot announced to watch this historical event pic.twitter.com/Kpf39iciRD