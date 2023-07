अंतिम बार बदला गया Chandrayaan-3 का ऑर्बिट, अब चांद की ओर रवानगी होगी शुरू

नई दिल्ली, एएनआई। Chandrayaan-3 : हर एक गुजरते वक्त के साथ चंद्रयान-3, चांद के और करीब पहुंच रहा है। 25 जुलाई (मंगलवार) को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने जानकारी दी कि चंद्रयान-3 ने पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने की अपनी पांचवीं और अंतिम प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

Chandrayaan-3 Mission: The orbit-raising maneuver (Earth-bound perigee firing) is performed successfully from ISTRAC/ISRO, Bengaluru... The next firing, the TransLunar Injection (TLI), is planned for August 1, 2023, between 12 midnight and 1 am IST: ISRO pic.twitter.com/eiCscc41Uq