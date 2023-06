Sedition Law: विधि आयोग के अध्यक्ष बोले- UCC नहीं है कोई नया मुद्दा, देश में राजद्रोह कानून की है जरूरत

नई दिल्ली, एजेंसी। विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने ANI से कहा कि राजद्रोह कानून (Sedition law) समय की मांग है। हमने कानून के उपयोग की जांच की और देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसकी बहुत आवश्यकता है।

"Sedition law is the need of the hour. We examined the usage of law and it is much needed considering the current condition of the country," says Law Commission Chairman Justice Rituraj Awasthi to ANI

