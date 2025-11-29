एक भी योग्य वोटर न छूटे और अयोग्य का नाम मतदाता सूची में ना रहे, सीईओ ने चुनाव अधिकारियों को सख्त निर्देश

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाताः कोई भी योग्य मतदाता का नाम छूटने न पाए और किसी भी अयोग्य वोटर का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो, यह बात मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) मनोज अग्रवाल और नव नियुक्त पर्यवेक्षकों ने शनिवार को कही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीईओ और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में मतदाता सूची के लिए नियुक्त किए पर्यवेक्षकों ने राज्य के सभी जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को साफ संदेश दिया है कि एक भी योग्य मतदाता का नाम सूची से बाहर न हो इसका पूरा ध्यान रखा जाए। साथ ही अयोग्य वोटरों का नाम भी सूची में न रहे इसे लेकर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है।