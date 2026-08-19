'NEET परीक्षा प्रणाली फुलप्रूफ, सेंध लगाना मुश्किल'; पेपर लीक विवाद पर SC में केंद्र का जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नीट-यूजी परीक्षा कराने के लिए अभी जो सिस्टम है वह फुल प्रूफ यानी पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि सरकार ने यह भी माना कि इस प्रक्रिया में इंसानी दखल भी होता है।

सरकार की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को विस्तार से बताया कि प्रश्न-पत्र का चयन कैसे किया जाता है। 100 सवालों वाले फिजिक्स के पेपर का उदाहरण देते हुए मेहता ने इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया।