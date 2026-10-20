केंद्र बदलेगा नेशनल मिनरल पॉलिसी, खनन मंत्रालय ने बनाई 9 मेंबर कमेटी; क्रिटिकल मिनरल्स और डीप सी माइनिंग पर रहेगा जोर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार बदलती क्षेत्रीय जरूरतों के अनुरूप राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 की समीक्षा करने की तैयारी में है। इसमें महत्वपूर्ण खनिजों, पुनर्चक्रण और गहरे समुद्र में मौजूद खनिज संसाधनों जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान दिया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, खनन मंत्रालय ने हाल के घटनाक्रमों और उभरती जरूरतों को देखते हुए नीति की व्यापक समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया है। नौ सदस्यीय इस समिति की अध्यक्षता खान मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव करेंगे।

समिति को खनिज क्षेत्र में नीति बनाए जाने के बाद हुए बदलावों के मद्देनजर राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 की समीक्षा करने, उनमें संशोधन की जरूरत वाले प्रविधानों की पहचान करने और नीति में व्यापक बदलाव की सिफारिशें देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

दो महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपने को कहा सूत्रों ने बताया कि समिति को गठन के दो महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपने को कहा गया है। राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य खनन क्षेत्र के अधिक प्रभावी नियमन और सतत विकास को सुनिश्चित करना तथा परियोजनाओं से प्रभावित लोगों, खासकर जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की चिंताओं का समाधान करना था।