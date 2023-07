केंद्र ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा, चार सितंबर तक 'तथ्य जांच इकाई' को अधिसूचित नहीं करेंगे

सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एफसीयू को अधिसूचित नहीं किए जाने की तारीख को चार सितंबर तक बढ़ाया जाएगा। इस साल अप्रैल में याचिकाएं दायर होने के बाद केंद्र ने अदालत से कहा था कि वह जुलाई तक एफसीयू को अधिसूचित नहीं करेगा। इस महीने जब अदालत ने याचिकाओं पर दलीलें सुननी शुरू कीं तो एफसीयू को अधिसूचित नहीं करने की तारीख को समय-समय पर बढ़ाया गया।

आईटी नियमों के खिलाफ सुनवाई कर रहा है हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

