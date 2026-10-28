राजोआना के मृत्युदंड को उम्रकैद में बदलने की याचिका का केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में किया विरोध

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बलवंत सिंह राजोआना की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने संबंधी याचिका का पुरजोर विरोध किया है। 1995 में बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी राजोआना की याचिका पर अदालत अगली सुनवाई 18 नवंबर को करेगी।

राजोआना 29 साल से अधिक समय से जेल में बंद है। इनमें 15 साल से अधिक समय वह मृत्युदंड पाए कैदी के रूप में जेल में रहा है। उसने दया याचिका पर फैसला लेने में देरी के आधार पर मृत्युदंड को उम्रकैद में बदलने की मांग की है।