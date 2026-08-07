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    केंद्र ने की चार हाई कोर्ट में 30 जजों और एडिशनल जजों की नियुक्ति की घोषणा

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 11:28 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 30 वकीलों और न्यायिक अधिकारियों को जज और एडिशनल जज नियुक्त किया है। ...और पढ़ें

    केंद्र ने 4 हाई कोर्ट में 30 जजों की नियुक्ति की

    केंद्र ने 4 हाई कोर्ट में 30 जजों की नियुक्ति की

    HighLights

    1. केंद्र ने 4 हाई कोर्ट में 30 जजों की नियुक्ति की।

    2. मद्रास, कलकत्ता, कर्नाटक, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में नियुक्तियां।

    3. वकीलों और न्यायिक अधिकारियों को जज बनाया गया।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र ने शुक्रवार को मद्रास, कलकत्ता, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 30 वकीलों और न्यायिक अधिकारियों को जज और एडिशनल जज के तौर पर नियुक्त करने की घोषणा की।

    केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने भारत केमुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) से सलाह-मशविरा कर चार हाई कोर्ट में इन नियुक्तियों को मंजूरी दी है।

    केंद्र की अधिसूचना के अनुसार, पांच वकीलों गोविंदराजन कृष्णस्वामी, रजनीश पथियिल, रमेश नटराजन, जीके मुथुकुमार और रामकृष्णन राजेश विवेकानंदन को मद्रास हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। दस अन्य लोगों को कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया है।

    इनमें वकील रवि कुमार शंकरनारायणन, दिलीप कुमार नागराजन और एलप्पन मनोहरन के साथ ही न्यायिक अधिकारी डा.. पी. मुरुगन, एमडी सुमति, एस अली, सी तिरुमंगल, षणमुगम कार्तिकेयन, मुरुगेसन बालूचामी और एन. गुनासेकरन शामिल हैं।

    इसके अलावा आठ वकीलों आर्यक दत्त, अतारूप बनर्जी, संदीप कुमार डे, पार्थ प्रतिम राय, सुदीप देब, अनुज सिंह, अर्जुन रे मुखर्जी और ऋषद मेडोरा को कलकत्ता हाई कोर्ट का अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया है। छह वकीलों को कर्नाटक हाई कोर्ट का अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया है।

    वे हैं राघवेंद्र सीताराम श्रीवत्सा, हेमा कुलकर्णी, सुब्रमण्य रंगाराव, विवेकानंद थडागावाड़ी प्रकाश, प्रमोद बक्केश्वरा और शांति भूषण होम्बे गौड़ा। वकील अमित लाहोटी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया है।

    (न्यूज एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)