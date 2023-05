नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र और मणिपुर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मणिपुर में हालात सामान्य हो रहे हैं। केंद्र और मणिपुर सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि मणिपुर में स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार से दस दिन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

#ManipurViolence | Supreme Court takes note of the assurance given by Solicitor General Tushar Mehta, appearing for the Centre and Manipur government, that steps have been taken to bring the situation in the State under control.

Supreme Court asks Centre and Manipur government… pic.twitter.com/fd2Rt5SFQp