सुप्रीम कोर्ट में फिर पहुंचा दिल्ली सरकार के अधिकारों का मामला, केंद्र सरकार की फैसले पर पुनर्विचार की मांग

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने 11 मई की संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति है।

Centre moves Supreme Court seeking review of May 11 Constitution bench judgement where apex court held that Delhi government has “legislative and executive power over services” in the national capital.

