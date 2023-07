स्वास्थ्य योजनाओं का विस्तार करने के लिए आयुष्मान भव कार्यक्रम शुरू करेगा केंद्र

एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि इस अभियान का लक्ष्य सभी स्वास्थ्य योजनाओं का व्यापक और पूर्ण विस्तार सुनिश्चित करना है जिससे हर पात्र लाभार्थी लाभ उठाने में सक्षम हो सके। सूत्रों के अनुसार आयुष्मान आपके द्वार एक और दो अभियान सफलतापूर्वक चलाये जा चुके हैं। अब आयुष्मान आपके द्वार तीन के तहत पूर्ण विस्तार सुनिश्चित करने के लिए एक अगस्त से एक सघन अभियान शुरू होगा।

