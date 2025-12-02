Language
    Census 2027: डिजिटल गिनती, जातियों की काउंटिंग... दो फेज में होगी जनगणना, सामने आया शेड्यूल

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 05:21 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने जनगणना को दो चरणों में कराने का निर्णय लिया है। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 और दूसरा फरवरी 2027 में होगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानं ...और पढ़ें

     जनगणना को दो फेज में कराने का निर्णय लिया गया है (फोटो: जागरण)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जनगणना को दो फेज में कराने का निर्णय लिया गया है। पहले फेज अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच चलेगा। वहीं दूसरा फेज फरवरी 2027 में होगा। केंद्र सरकार ने यह जानकारी मंगलवार को लोकसभा में दी।

    कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि पहले फेज में हाउज लिस्टिंग और हाउस सेंसस किया जाएगा, वहीं दूसरे फेज में पॉपुलेशन एन्यूमरेशन होगा।

    डिजिटल होगी जनगणना

    नित्यानंद राय ने कहा, 'जनसंख्या की गिनती फरवरी 2027 में होगी। इसकी रेफरेंस तारीख 1 मार्च 2027 है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके नॉन-सिंक्रोनस इलाकों व लद्दाख में जनगणना सितंबर 2026 में होगी, जिसकी रेफरेंस तारीख 1 अक्तूबर 2026 रखी गई है।'

    उन्होंने बताया कि इस बार जनगणना में जाति की गणना भी की जाएगी और जनगणना का पूरा प्रोसेस डिजिटल रहेगा। मोबाइल एप के जरिए डेटा एकट्ठा किया जाएगा और खुद से गिनती के लिए ऑनलाइन इंतजाम रहेगा।

    नित्यानंद राय ने कहा कि हर काम से पहले अलग-अलग मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और जनगणना डेटा यूजर्स से मिले इनपुट और सुझावों के आधार पर जनगणना के सवालों की लिस्ट को फाइनल किया जाता है।