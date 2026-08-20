सामान्य मिठाइयों को ‘श्रीराम मंदिर अयोध्या प्रसाद’ बताकर बेचने पर अमेजन पर जुर्माना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने मंदिरों और धार्मिक संस्थानों के प्रसाद, महाप्रसाद, भोग एवं इसी तरह के अन्य धार्मिक दावों वाले उत्पाद बताकर उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है।

सामान्य मिठाइयों को ‘श्रीराम मंदिर अयोध्या प्रसाद’ बताकर बेचने के मामले में सीसीपीए ने अमेजन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाकर ई-कामर्स प्लेटफार्मों को धार्मिक दावों वाली लिस्टिंग की निगरानी और सत्यापन व्यवस्था मजबूत करने का निर्देश दिया है।

सीसीपीए ने यह कार्रवाई ऐसे समय में की है जब आनलाइन माध्यम से धार्मिक वस्तुओं, पूजा सामग्री, प्रसाद और मंदिरों से जुड़े उत्पादों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में किसी प्रसिद्ध मंदिर या धार्मिक संस्था का नाम, फोटो या प्रसाद की पहचान इस्तेमाल कर उत्पाद को अधिक विश्वसनीय दिखाने की कोशिश उपभोक्ता के साथ धोखा हो सकती है।

मामला जनवरी 2024 में सामने आया था। अमेजन पर रघुपति घी लड्डू, खोया खोबी लड्डू, घी बूंदी लड्डू और देसी गाय के दूध का पेड़ा जैसे उत्पाद श्रीराम मंदिर अयोध्या प्रसाद के नाम से बेचे जा रहे थे। सीसीपीए की जांच में पता चला कि इन उत्पादों को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्रसाद के रूप में बेचने की अनुमति नहीं थी।

ऐसे में सामान्य मिठाई को मंदिर का प्रसाद बताना उपभोक्ता को गुमराह करने वाला दावा माना गया। सुनवाई के दौरान अमेजन ने अपनी जिम्मेवारी से पीछा छुड़ाते हुए कहा कि वह बाजार को सिर्फ अपना आनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है।

विक्रेताओं के उत्पाद की जिम्मेवारी उसकी नहीं होती है। किंतु उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत प्राधिकरण ने प्लेटफार्म को भी जांच के दायरे में रखकर साफ संदेश दिया कि ई-कामर्स कंपनियां अपने प्लेटफार्म पर चलने वाले भ्रामक दावों से पल्ला नहीं झाड़ सकतीं।