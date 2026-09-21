नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए सीबीएसई का संवाद, 2047 के भारत के लिए मजबूत नींव पर जोर

पीटीआई, नई दिल्ली। सीबीएससी ने रविवार को "नशा मुक्त युवा, विकसित भारत" थीम पर 45 मिनट का एक खास इंटरैक्टिव टाकथान आयोजित किया। इसमें नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम पर खुली बातचीत के लिए विशेषज्ञों, शिक्षकों और छात्रों को एक साथ लाया गया।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एक्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिये सीधे छात्रों से जुड़ने की इस नई पहल का उद्देश्य यह है कि 2047 तक 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने के लिए इन बच्चों और युवाओं में मजबूत नींव का होना जरूरी है।