Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए सीबीएसई का संवाद, 2047 के भारत के लिए मजबूत नींव पर जोर

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Published: Mon, 21 Sep 2026 04:50 AM (IST)

सीबीएससी ने "नशा मुक्त युवा, विकसित भारत" थीम पर 45 मिनट का एक इंटरैक्टिव टाकथान आयोजित किया। इसका उद्देश्य विशेषज्ञों, ...और पढ़ें

युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सीबीएसई की खास मुहिम

युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सीबीएसई की खास मुहिम

HighLights

  1. "नशा मुक्त युवा, विकसित भारत" थीम पर 45 मिनट का टाकथान।

  2. नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम पर खुली चर्चा आयोजित।

  3. विशेषज्ञों, शिक्षकों और छात्रों ने इसमें सक्रिय भाग लिया।

पीटीआई, नई दिल्ली। सीबीएससी ने रविवार को "नशा मुक्त युवा, विकसित भारत" थीम पर 45 मिनट का एक खास इंटरैक्टिव टाकथान आयोजित किया। इसमें नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम पर खुली बातचीत के लिए विशेषज्ञों, शिक्षकों और छात्रों को एक साथ लाया गया।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एक्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिये सीधे छात्रों से जुड़ने की इस नई पहल का उद्देश्य यह है कि 2047 तक 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने के लिए इन बच्चों और युवाओं में मजबूत नींव का होना जरूरी है।

यही बच्चे कल के युवा बनेंगे और 'विकसित भारत' की जिम्मेदारी संभालेंगे