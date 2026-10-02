अनिल अंबानी के रिलायंस होम फाइनेंस में CBI की दूसरी चार्जशीट, 11 आरोपितों में अमित बापना शामिल

आईएएनएस, नई दिल्ली। सीबीआई ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) मामले में गुरुवार को मुंबई में सीबीआइ मामलों के विशेष न्यायाधीश के समक्ष 11 आरोपितों के खिलाफ दूसरी चार्जशीट दाखिल की। इसमें अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस एडीए समूह के तीन शीर्ष कार्यकारी शामिल हैं।

शीर्ष कार्यकारी में आरएचएफएल के निदेशक और सीएफओ अमित बापना, आरसीएल समूह के एमडी और उपाध्यक्ष अमिताभ झुनझुनवाला और रिलायंस पावर लिमिटेड के सीएफओ सुरेश नागराजन शामिल हैं। सूची में शामिल सात कंपनियां-: रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड, रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस ब्राडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड, रिलायंस बिजनेस ब्राडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लिमिटेड, रिलायंस मीडिया वर्क्स फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और कुंजबिहारी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा एक निजी व्यक्ति विजय नपवालिया सीए और आरएचएफएल के वैधानिक लेखा परीक्षक हैं।

आरोपितों पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के अपराधों के लिए चार्जशीट दाखिल की गई है। अब तक की जांच के अनुसार रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उधार लिए गए 7,429.16 करोड़ रुपये के फंड को मध्यस्थ और संवाहक संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न रिलायंस एडीए समूह की कंपनियों में स्थानांतरित किया गया, जो कर्जदाताओं की शर्तों का उल्लंघन करता है।