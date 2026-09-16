अमेरिका के ईसाई मिशनरी समूह टीटीआई पर सीबीआई का शिकंजा, FCRA उल्लंघन का मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीबीआई ने अमेरिका स्थित एक ईसाई मिशनरी समूह 'द टिमोथी इनिशिएटिव' (टीटीआई) और इससे जुड़े कई अन्य व्यक्तियों के खिलाफ विदेशी योगदान (नियमन) अधिनियम, 2010 का उल्लंघन करते हुए 92.55 करोड़ रुपये का उपयोग करने के लिए मामला दर्ज किया है।

अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि यह मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय की शिकायत पर दर्ज किया गया, जो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के आधार पर है। टीटीआई की ओर से कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी क्योंकि इसकी वेबसाइट तक पहुंच नहीं हो सकी।

यह आरोप लगाया गया है कि ये धनराशि पिछले छह महीनों में (नवंबर 2025 से अप्रैल 2026) मिशनरी गतिविधियों के लिए उपयोग की गई। गृह मंत्रालय की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ईडी की जांच से पता चला कि 44 करोड़ रुपये विदेशी डेबिट कार्डों का उपयोग करके निकाले गए थे, जो अमेरिका के ट्रुइस्ट बैंक द्वारा जारी किए गए थे, जो विदेशी योगदान (नियमन) अधिनियम, 2010 का उल्लंघन करते हुए कई राज्यों (कर्नाटक, चंडीगढ़, असम आदि) में जनवरी 2024 से मार्च 2026 के बीच निकाले गए थे।

टीटीआई के अलावा सीबीआई ने भारत में टीटीआई के संचालन प्रमुख जोनाथन एस राजन; वित्त प्रमुख अजीत वेरघीस मैथाई; माइका मार्क और संगठन के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं वर्जीस चाको, सुप्रीम जाय और बाबुल कुर्मी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि राजन ने सुनिश्चित किया कि एटीएम से निकाली गई धनराशि का उपयोग भारत में टीटीआइ की गतिविधियों के लिए किया गया, जिसमें गरीब लोगों का प्रशिक्षण, उपदेश और ब्रेनवाशिंग शामिल है, जो वामपंथी चरमपंथ की ओर ले जाती है।

ईडी ने माइका मार्क को 18 अप्रैल को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोका, जो भारत में टीटीआई के वित्तीय संचालन में एक प्रमुख व्यक्ति समझे जाते हैं, उनके पास ट्रुइस्ट बैंक के 24 विदेशी डेबिट कार्ड थे। उनके आवासीय परिसर में भी तलाशी हुई, जिससे पता चला कि उन्होंने कई विदेशी यात्राएं की थीं और विदेशी डेबिट कार्ड के साथ लौटे थे।