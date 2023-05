हॉक विमान खरीद मामले में CBI का एक्शन, रोल्स रॉयस और उसके निदेशक के खिलाफ दर्ज किया केस

नई दिल्ली, एजेंसी। सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार को लेकर ब्रिटिश एयरोस्पेस कंपनी रॉल्स रॉयस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि सीबीआई केस दर्ज करने के बाद कंपनी से जुड़े इन लोगों को जल्द ही नोटिस जारी कर पूछताछ कर सकती है।

CBI registers a case against British Aerospace company Rolls Royce India Pvt Ltd, Tim Jones, Director Rolls Royce India Pvt Ltd and private individuals Sudhir Chuadhrie and Bhanu Chaudharie and other unknown public servants and private persons with the objective to cheat the… pic.twitter.com/tREN8OUkyk