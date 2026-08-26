महाराष्ट्र के पालघर में मतांतरण की बड़ी कोशिश; 22 महिलाओं के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस

पीटीआई, पालघर। महाराष्ट्र के पालघर जिले में मतांतरण कराने की कोशिश करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने 22 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह घटना 21 अगस्त को वाकडपाड़ा गांव में हुई।

मोखाडा पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर अजीत साबले के अनुसार, इस मामले में एफआइआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में 22 महिलाओं को आरोपित बनाया गया है, जिनमें से दो मुख्य संदिग्धों की पहचान ठाणे जिले के उल्हासनगर की रहने वाली सत्यवती बालकृष्ण कुंचे और स्थानीय निवासी कुसुम शिवराम कांबडी के तौर पर हुई है।