आज भारत दौरे पर आएंगी कनाडा की विदेश मंत्री, एस जयशंकर और पीयूष गोयल से करेंगी मुलाकात
कनाडा की विदेश मंत्री आज भारत दौरे पर आ रही हैं। वह एस जयशंकर और पीयूष गोयल से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर देंगी। व्यापार, निवेश और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। इस दौरे से भारत और कनाडा के बीच सहयोग बढ़ने की उम्मीद है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के लिए कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद रविवार को नई दिल्ली आ रही हैं। उनकी इस यात्रा के दौरान भारत और कनाडा व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने पर विचार करेंगे।
अधिकारियों ने बताया कि आनंद विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ व्यापक वार्ता करेंगी, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आनंद की तीन देशों की यात्रा में भारत उनका पहला पड़ाव होगा, जिसमें वह सिंगापुर और चीन भी जाएंगी।
निवेश, रोजगार सृजन और आर्थिक मामले पर होगी बात
वह मुंबई में कनाडा और भारत में निवेश, रोजगार सृजन और आर्थिक अवसरों का समर्थन करने के लिए काम कर रही कनाडाई और भारतीय कंपनियों के अधिकारियों से मिलेंगी।
एक महीने में कनाडा के दूसरे बड़े नेता का भारत दौरा
कनाडा की विदेश मंत्री की भारत यात्रा कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नथाली ड्रोइन के भारत दौरे और अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल के साथ व्यापक वार्ता के तीन हफ्ते बाद हो रही है। डोभाल-ड्रोइन बैठक के कुछ दिनों बाद ही कनाडा ने लारेंस बिश्नोई गिरोह को कुछ समुदायों को हिंसक रूप से निशाना बनाने और धमकी देने के लिए आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
