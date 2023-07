Canada: झील में डूबने से आंध्र प्रेदश के युवक की मौत, सासंद वी बालाशोवरी ने शव को भारत लाने का किया अनुरोध

आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से ताल्लुक रखने वाले लेनिन नागा कुमार का निधन कनाडा के ओंटारियो के थंडर बे में पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई। मछलीपट्टनम लोकसभा सदस्य वी बालाशोवरी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर छात्र के शव को भारत वापस लाने की सुविधा देने का अनुरोध किया। लेनिन के चाचा ने बताया कि उनका भतीजा पढ़ाई के लिए कनाडा गया था।

कनाडा के ओंटारियो के थंडर बे में रहने वाले एक भारतीय युवक की मौत।(फोटो सोर्स: जागरण)

मछलीपट्टनम, पीटीआइ। आंध्र प्रदेश के रहने वाले एक युवक का कनाडा में निधन हो गया। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से ताल्लुक रखने वाले लेनिन नागा कुमार का निधन कनाडा के ओंटारियो के थंडर बे में हुआ है। लेनिन नागा कुमार अपने तीन रूममेट्स के साथ सिल्वर फॉल्स (झील) में स्वीमिंग करने गए थे। स्वीमिंग के दौरान झील में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, ये घटना मंगलवार देर रात करीब 1 बजे घटी है। नागा कुमार के चाचा नूतन कुमार ने बुधवार को समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, जहां वह रहता था, वहां से सिल्वर फॉल्स लगभग 40 किमी दूर है। उसके एक रूममेट ने कहा कि वह सुरक्षित बाहर आने में कामयाब रहा, लेकिन मेरा भतीजा पानी से बाहर नहीं आ सका, क्योंकि पानी गहरा था।" नौकरी की तलाश में था लेनिन कुमार के अनुसार, उनका भतीजा लेकहेड विश्वविद्यालय में एमएस की पढ़ाई के लिए साल 2021 के अगस्त महीने में कनाडा गया था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और अब नौकरी की तलाश कर रहा था। शव को भारत लाने के लिए सासंद ने विदेश मंत्री से किया अनुरोध इस बीच, मछलीपट्टनम लोकसभा सदस्य वी बालाशोवरी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर छात्र के शव को भारत वापस लाने की सुविधा देने का अनुरोध किया। बालाशोवरी ने नागा कुमार का विवरण प्रस्तुत करते हुए लिखा, कृपया कनाडा में भारतीय दूतावास को निर्देश दें और उनसे उसके शव को भारत ले जाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए कहें।

