'पति को सांवला-मोटा कहना मानसिक क्रूरता नहीं', वैवाहिक विवाद पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट खारिज ने की याचिका

जेएनएन, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के चांपा निवासी 28 वर्षीय आकाश घोष की पत्नी से विवाह विच्छेद की मांग हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

याचिकाकर्ता ने पत्नी पर उसे सांवला और मोटा कहकर अपमानित करने, क्रूरता और बिना उचित कारण अलग रहने का आरोप लगाते हुए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत विवाह विच्छेद की मांग की थी।

कोर्ट ने कहा कि पति आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं कर सका। कोर्ट ने कहा कि उक्त कथित व्यवहार भी मामले की परिस्थितियों में विवाह विच्छेद के लिए आवश्यक मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता।