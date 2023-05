Hyderabad: खुद को बताया IT अधिकारी और लूटे 60 लाख रुपये के सोने के 17 बिस्कुट, चार आरोपी गिरफ्तार

हैदराबाद (तेलंगाना), एजेंसी। खुद को आयकर अधिकारी बताकर हैदराबाद की एक दुकान से 60 लाख रुपये के सोने के बिस्कुट चुराने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

हैदराबाद शहर के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद के मुताबिक, आरोपियों की पहचान रहमान गफूर अतहर, जाकिर गनी अतहर, प्रवीण यादव और आकाश अरुण होविल के रूप में हुई है।

Hyderabad, Telangana | On May 27, 8-10 people, posing as Income Tax officials, stole 17 gold biscuits, worth 60 lakhs, from a shop named Siddhivinayak in Monda Market. 4 accused have been arrested. They have been identified as Rehman Ghafoor Athar, Zakir Gani Athar, Praveen Yadav… pic.twitter.com/ec1HjEcFsQ