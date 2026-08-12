ममता शासन में बनी अवैध लग्जरी आवासीय परियोजना होगी ध्वस्त, कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
कलकत्ता हाई कोर्ट ने राजारहाट स्थित 'एक्वा गोल्फ विला' लग्जरी आवासीय परियोजना को अवैध घोषित करते हुए उसे तोड़ने का आदेश दिया है। ...और पढ़ें
HighLights
कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक्वा गोल्फ विला को अवैध बताया।
राजारहाट की लग्जरी आवासीय परियोजना को तोड़ने का आदेश दिया।
जिला परिषद को चार सप्ताह में ध्वस्तीकरण पूरा करने का निर्देश।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। ममता बनर्जी के शासन में बनी कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना के राजारहाट स्थित ‘एक्वा गोल्फ विला’ प्रीमियम लग्जरी आवासीय परियोजना को कलकत्ता हाई कोर्ट ने अवैध और अनधिकृत घोषित करते हुए इसे तोड़ने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने बुधवार को उत्तर 24 परगना जिला परिषद को चार सप्ताह के भीतर परियोजना को ध्वस्त कराने की कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश सेवानिवृत्त जहाज कप्तान एश्ले ब्रायन हायम्स की याचिका पर दिया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने 2014 में एम/एस ग्रीनटेक आइटी सिटी प्राइवेट लिमिटेड की इस परियोजना में 1.5 करोड़ रुपये में एजीवी-19 नंबर का विला बुक किया था। इसके लिए वह डेवलपर को 78 लाख रुपये से अधिक का भुगतान कर चुके थे। नवंबर 2016 तक विला मिलना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
आरटीआई में सामने आई अनियमितता
बाद में आरटीआई के जरिए याचिकाकर्ता को पता चला कि परियोजना के लिए चांदपुर ग्राम पंचायत, राजारहाट पंचायत समिति या उत्तर 24 परगना जिला परिषद से जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी।
परियोजना पश्चिम बंगाल रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में भी पंजीकृत नहीं थी। राजारहाट के बीडीओ की ओर से गठित जांच टीम की रिपोर्ट में भी यही तथ्य सामने आए। सभी दस्तावेजों की जांच के बाद हाई कोर्ट ने पूरी परियोजना को अवैध करार देते हुए तोड़ने का निर्देश दिया।