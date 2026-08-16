यात्रियों की सेहत से खिलवाड़: रेलवे स्टेशनों पर पेयजल में मिले बैक्टीरिया, वाशरूम में गंदगी का भंडार

पीटीआई, नई दिल्ली। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा है कि रेल मंत्रालय ने स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के लिए कई नियम बनाए थे। लेकिन, विभिन्न जोन उनका पालन करने में नाकाम रहे। इसके परिणामस्वरूप सेवाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुईं। इनमें पीने के पानी में ई-कोली बैक्टीरिया पाया जाना और वाशरूम में गंदगी शामिल हैं।

कैग ने 12 अगस्त को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि छह जोन के 59 स्टेशनों पर पीने के पानी का बैक्टीरिया विश्लेषण नहीं किया गया। सभी जोन के 512 स्टेशनों की यात्री सेवाओं का अध्ययन करने के बाद कैग ने कहा कि दक्षिण रेलवे के दो स्टेशनों (कोयंबटूर और पलक्कड़ जंक्शन), दक्षिण मध्य रेलवे के एक स्टेशन (हैदराबाद), मध्य रेलवे के चार स्टेशनों (छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, भिवंडी रोड, कल्याण और लोनावाला) और पूर्वी रेलवे के एक स्टेशन (मधुपुर) पर वाटर कूलर से लिए गए पानी के सैंपल में ई-कोली के नमूने पाए गए।