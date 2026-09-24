बंगाल में CAA आवेदक परिवार से एक लाख रुपये की मांग, बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर वीडियो प्रसारित करने की धमकी

जागरण संवाददाता, धूपगुड़ी। बांग्लादेश से भारत आने के बाद नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले एक परिवार से एक लाख रुपये की मांग की गई है।

उनका आरोप है कि खुद को पत्रकार बताकर दो कंटेंट क्रिएटर उनके घर पहुंचे और सीएए आवेदन को लेकर सवाल-जवाब करने लगे। पैसे नहीं देने पर बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित करने और देश से बाहर निकाल देने की धमकी दी।