5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव आज, दांव पर दिग्गजों की साख; 9 अक्टूबर को आएंगे नतीजे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के तीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की पांच विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए मतदान होगा। इन सभी सीटों पर वोटों की गिनती शुक्रवार को होगी।

आज जिन सीटों पर मतदान हो रहा है, उनमें तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम, पुडुचेरी की थट्टनचावडी, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें तथा असम की नागांव लोकसभा सीट शामिल हैं।

सीएम विजय की पहली चुनावी परीक्षा

तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के लिए पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा मानी जा रही है। उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) के गठन के महज दो साल बाद, अप्रैल में हुए विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर वे सत्ता में आए थे।

ये दोनों सीटें तब खाली हुई थीं जब मदुरंतकम से AIADMK विधायक मरगथम कुमारवेल और धारापुरम से पी. सत्यभामा ने इस्तीफा देकर TVK का दामन थाम लिया था। अब TVK ने इन्हीं दोनों को अपना उम्मीदवार बनाया है। मदुरंतकम में 27 और धारापुरम में 30 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की DMK, AIADMK और CPI ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर पर सबकी नजरें पश्चिम बंगाल में सबसे दिलचस्प मुकाबला नंदीग्राम में है। यह सीट शुभेंदु अधिकारी के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी, जो अब राज्य में BJP के पहले मुख्यमंत्री हैं। अधिकारी ने अप्रैल के चुनाव में भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराया था और नंदीग्राम सीट भी जीती थी, लेकिन उन्होंने भवानीपुर का प्रतिनिधित्व चुना। BJP ने यहां से हसीरानी रथ को मैदान में उतारा है।

15 साल बाद सत्ता से बाहर हुई TMC अब दो गुटों में बंट चुकी है। मूल उम्मीदवार के हटने के बाद TMC ने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन दिया था, जो 2007 के एक मामले में कोलकाता हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं, TMC के विरोधी गुट ने मोहम्मद एतेशामुल हक को और CPI ने शांतिगोपाल गिरी को उतारा है।

दूसरी सीट, रेजीनगर, हुमायूं कबीर के इस्तीफे से खाली हुई थी, जिन्होंने TMC से अलग होकर आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) बनाई थी। उन्होंने अपने बेटे गुलाम नबी आजाद को यहां से खड़ा किया है। लगभग 70 प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी वाले इस क्षेत्र में BJP ने सखराव सरकार, CPI(M) ने सैयद असद अली और TMC के दोनों गुटों ने अपने-अपने उम्मीदवार उतारे हैं।

नागांव लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे के बाद हो रहा है, जो अप्रैल में BJP में शामिल हो गए थे। 2019 और 2024 में यह सीट जीतने वाली कांग्रेस के लिए यह प्रतिष्ठा की लड़ाई है। कांग्रेस ने पूर्व विधायक सिबामनी बोरा को मैदान में उतारा है, जबकि BJP से देवाशीष शर्मा उम्मीदवार हैं। AIUDF अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल भी खुद चुनाव मैदान में उतरे हैं।

नागांव में 55 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक मतदाता होने के कारण इस सीट पर BJP, कांग्रेस और AIUDF के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। पुडुचेरी में एनडीए सरकार की लोकप्रियता का टेस्ट पुडुचेरी की थट्टानचावडी सीट पर हो रहा उपचुनाव मुख्यमंत्री एन. रंगासामी के नेतृत्व वाली चार महीने पुरानी एनडीए सरकार के लिए जनमत परीक्षण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री रंगासामी ने अप्रैल चुनाव में दो सीटों से जीत दर्ज की थी और बाद में थट्टानचावडी सीट छोड़ दी थी।